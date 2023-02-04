«Челси» - «Фулхэм»: Поттер отправил Мудрика на скамейку после первого тайма

Наставник «Челси» Грэм Поттер дал сыграть украинскому полузащитнику «синих» Михаилу Мудрику всего лишь один тайм в игре с «Фулхэмом». А после отправил его на скамейку, вместо дорогостоящей покупки «синих» на поле вышел другой зимний новичок «Челси» - Нони Мадуэке, пришедший из ПСВ.

Напомним, что «аристократы» приобрели Мудрика этой зимой за 100 млн евро. 70 млн клуб заплатил донецкому «Шахтёру» за игрока, 30 млн пойдут в качестве бонусов. 22-летний украинец уже дебютировал в АПЛ, это случилось в прошлом матче «Челси» в АПЛ против «Ливерпуля» (0:0).

Прямо сейчас в противостоянии «Челси» и «Фулхэма» - нулевая ничья, недавно стартовал второй тайм игры. Следите за самыми интересными событиями матча на портале Liveresult.ru.