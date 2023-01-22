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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стоимость состава «Челси» превысила 1 миллиард евро

22 Января 2023 • 11:49 Комментировать (1)
Челси
...
Фулхэм
03.02 23:00

Состав лондонского «Челси» превзошёл планку в один миллиард евро.

В обновленном рейтинге портала Transfermarkt, стоимость состава «Челси» составляет примерно 1,02 млрд евро. Это позволило подопечным Грэма Поттера подняться на вторую строчку в рейтинге самых дорогих клубов мира. В текущем сезоне «синие» потратили уже 460 млн евро на подписание футболистов. Стоит отметить, что у лидирующего в таблице «Манчестер Сити» стоимость всех игроков оценивается в 1,11 млрд.  

«Челси» занимает десятую позицию в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков после 20 матчей. В предстоящем туре лондонцы сыграют с «Фулхэмом» (3 февраля).

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Челси Манчестер Сити
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ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
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Комментарии (1)
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га33аев
22 Января 2023 в 12:28
ну да,мудрик сразу их за ярд загнал
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