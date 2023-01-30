Источник: Сегодняшний день станет решающим в переговорах «Челси» и «Бенфики» по Фернандесу

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес может продолжить карьеру в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны прямо сейчас обсуждают возможную сделку. Ожидается, что сегодняшний день станет решающим в переговорах.

Ранее журналист Дэвид Орнштейн сообщал, что лондонский клуб значительно продвинулся в переговорах по трансферу 22-летнего аргентинца. Сумма перехода предположительно составит 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фернандес провёл за «Бенфику» 29 матчей, забив в них четыре гола и отдав семь результативных передач. Напомним, что на чемпионате мира, который проходил с 20 ноября по 18 декабря прошлого года в Катаре, хавбек был признан лучшим молодым игроком турнира.

Действующий контракт Фернандеса с «Бенфикой» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 55 миллионов евро.