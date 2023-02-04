Поттер прокомментировал дебют Энцо Фернандеса в составе «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о дебюте новичка команды Энцо Фернандеса в Английской премьер-лиге, который пришёлся на матч 22-го тура против «Фулхэма» (0:0).

Поттер похвалил 22-летнего аргентинца за игру, выразив уверенность в том, что со временем он будет становиться только лучше.

«Энцо выглядел хорошо, учитывая, что он прибыл к нам совсем недавно. Он не знает нас хорошо, мы не знаем его так хорошо, но я думаю, вы могли увидеть проблески его качества», — цитирует Поттера Sky Sports.

Напомним, что Фернандес перешёл в «Челси» в конце января из «Бенфики» за рекордную для АПЛ сумму в 121 миллион евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии «синие» провели 21 матч, набрав 30 очков и расположившись на девятой строчке турнирной таблицы.