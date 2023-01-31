Энцо Фернандес проходит медосмотр для «Челси»

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес готовится стать игроком «Челси» в последние минуты трансферного окна.

«Челси» предпринимает все возможные усилия, чтобы успеть заключить контракт с 22-летним игроком до завершения трансферного периода, и в настоящий момент аргентинец проходит медосмотр в Лиссабоне, докладывает Sky Sports. Позднее хавбек вылетит в Лондон на частном самолёте, чтобы завершить переход. Стоимость трансфера, напомним, составит более 120 млн евро – «Челси» выплатит сумму частями.

Энцо Фернандес провёл 29 матчей за «Бенфику» в текущем сезоне. На его счету четыре забитых мяча и семь результативных передач.