Хадсон-Одои может перебраться в «Арсенал»

Воспитанник «Челси» Каллум Хадсон-Одои в следующем сезоне может оказаться в другом клубе из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Джейкоба Штайнберга, в услугах вингера проявляет интерес лидер чемпионата в лице «Арсенала».

Напомним, в нынешнем сезоне англичанин выступает на правах аренды за леверкузенский «Байер». Как игрок, так и руководство «Челси» понимают, что у него вряд ли есть будущее на «Стэмфорд Бридж».

В связи с этим ситуацией готов воспользоваться «Арсенал». «Канониры» были бы не прочь усилиться 22-летним Хадсоном-Одои, который пока так и не может раскрыть свой потенциал.