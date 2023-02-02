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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хадсон-Одои может перебраться в «Арсенал»

02 Февраля 2023 • 10:47 Комментировать
Аугсбург
...
Байер Л
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03.02 22:30

Воспитанник «Челси» Каллум Хадсон-Одои в следующем сезоне может оказаться в другом клубе из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Джейкоба Штайнберга, в услугах вингера проявляет интерес лидер чемпионата в лице «Арсенала».

Напомним, в нынешнем сезоне англичанин выступает на правах аренды за леверкузенский «Байер». Как игрок, так и руководство «Челси» понимают, что у него вряд ли есть будущее на «Стэмфорд Бридж».

В связи с этим ситуацией готов воспользоваться «Арсенал». «Канониры» были бы не прочь усилиться 22-летним Хадсоном-Одои, который пока так и не может раскрыть свой потенциал.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Каллум Хадсон-Одои трансферы футбола - лето 2023 Байер
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