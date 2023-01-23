Фофана и Стерлинг надеются вернуться в строй в течение двух недель

Кадровые проблемы лондонского «Челси» постепенно решаются. В течение двух недель тренировки в общей группе надеются возобновить центральный защитник Уэсли Фофана и вингер Рахим Стерлинг. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла в социальных сетях.

Напомним, Фофана получил травму колена осенью, а зимой столкнулся с рецидивом. Стерлинг пару недель назад получил мышечное повреждение в матче чемпионата Англии против своего бывшего клуба «Манчестер Сити».

Летом «Челси» заплатил за трансфер Фофана свыше 80 миллионов евро. Стерлинг обошёлся клубу в 52 миллиона евро. Сейчас лондонская команда располагается на десятом месте в Премьер-лиге.