«Милан» – главный претендент на Пулишича

Вингер «Челси» Кристиан Пулишич может переехать в Италию по окончании сезона.

Наставник «синих» Грэм Поттер не рассчитывает на 24-летнего футболиста в будущем, поэтому летом ему будет позволено искать себе новый клуб, докладывает Marca. Работу над потенциальным подписанием американца уже начал «Милан», рассчитывающий договориться о летнем трансфере. За ситуацией также следят «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Кристиан Пулишич провёл 21 матч за «Челси» в текущей кампании, записав себе в актив один забитый мяч и две результативные передачи. Согласно Transfermarkt, его стоимость составляет 38 млн евро.