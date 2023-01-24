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«Милан» – главный претендент на Пулишича

24 Января 2023 • 22:27 Комментировать
Лацио
1:0
Милан
1 2.90 X 3.35 2 2.60
1-й тайм

Вингер «Челси» Кристиан Пулишич может переехать в Италию по окончании сезона.

Наставник «синих» Грэм Поттер не рассчитывает на 24-летнего футболиста в будущем, поэтому летом ему будет позволено искать себе новый клуб, докладывает Marca. Работу над потенциальным подписанием американца уже начал «Милан», рассчитывающий договориться о летнем трансфере. За ситуацией также следят «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Кристиан Пулишич провёл 21 матч за «Челси» в текущей кампании, записав себе в актив один забитый мяч и две результативные передачи. Согласно Transfermarkt, его стоимость составляет 38 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Кристиан Пулишич трансферы футбола - лето 2023
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ЛАЦИО МИЛАН
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