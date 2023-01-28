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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» может продать Чалобу до конца трансферного окна

28 Января 2023 • 10:54 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
03.02 23:00

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба в скором времени может покинуть команду. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, руководство «пенсионеров» задумывается над тем, чтобы продать англичанина до конца трансферного окна.

23-летний Чалоба уже отреагировал на эти слухи, написав в социальных сетях: «Ребят, мой любимый цвет – сини. А какой ваш?». Этим самым защитник наверняка намекнул, что не собирается покидать команду Грэма Поттера.

Трево Чалоба в последнее время является основным защитником «Челси». В нынешнем сезоне на его счету 12 матчей в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Трево Чалоба Трансферы футбола - зима 2023
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