«Челси» может продать Чалобу до конца трансферного окна

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба в скором времени может покинуть команду. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, руководство «пенсионеров» задумывается над тем, чтобы продать англичанина до конца трансферного окна.

23-летний Чалоба уже отреагировал на эти слухи, написав в социальных сетях: «Ребят, мой любимый цвет – сини. А какой ваш?». Этим самым защитник наверняка намекнул, что не собирается покидать команду Грэма Поттера.

Трево Чалоба в последнее время является основным защитником «Челси». В нынешнем сезоне на его счету 12 матчей в Английской премьер-лиге.