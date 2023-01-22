Экс-игрок «Челси» сравнил Тьяго Силву с Мальдини

Бывший нападающий «Челси» Тони Каскарино поделился восторгом от игры центрального защитника Тьяго Силвы.

38-летний бразилец получил массу комплиментов за недавние выступления, и Каскарино присоединился к похвалам: «Тьяго играет в защите просто невероятно. Дарвин Нуньес очень быстр, но он не смог уйти от него, хотя ему 38 лет. Я очень впечатлён. Силва очень важен для нынешнего «Челси», и я бы даже сказал, что он чем-то похож на Паоло Мальдини. Он вполне может играть до 40 лет», – цитирует TalkSport ирландского экс-форварда.

Тьяго Силва выступает за «Челси» с лета 2020 года. В текущем сезоне он отыграл 23 матча за «синих», записав на свой счёт две результативные передачи.