«Челси» согласовал с Фернандесом контракт до 2030 года, но клубу ещё нужно убедить «Бенфику»

Лондонский «Челси» согласовал с полузащитником «Бенфики» Энцо Фернандесом контракт до 2030 года. По его условиям 21-летний аргентинец будет зарабатывать 10 миллионов евро в год. Об этом в социальных сетях утверждает журналист Николо Скира.

Тем не менее, переговоры между «Челси» и «Бенфикой» ещё далеки от завершения. Лиссабонский клуб продолжает настаивать, что отпустит игрока только за отступные в размере 120 миллионов евро. На переговоры ниже этой стоимости «орлы» пока не согласны.

Напомним, до конца трансферного окна «Челси» хочет заполучить нового полузащитника и правого фуллбека.