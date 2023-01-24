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«Челси» согласовал с Фернандесом контракт до 2030 года, но клубу ещё нужно убедить «Бенфику»

24 Января 2023 • 10:54 Комментировать
Пасуш де Феррейра
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Бенфика
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26.01 23:15

Лондонский «Челси» согласовал с полузащитником «Бенфики» Энцо Фернандесом контракт до 2030 года. По его условиям 21-летний аргентинец будет зарабатывать 10 миллионов евро в год. Об этом в социальных сетях утверждает журналист Николо Скира.

Тем не менее, переговоры между «Челси» и «Бенфикой» ещё далеки от завершения. Лиссабонский клуб продолжает настаивать, что отпустит игрока только за отступные в размере 120 миллионов евро. На переговоры ниже этой стоимости «орлы» пока не согласны.

Напомним, до конца трансферного окна «Челси» хочет заполучить нового полузащитника и правого фуллбека.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Челси Энцо Фернандес Трансферы футбола - зима 2023
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ПАСУШ ДЕ ФЕРРЕЙРА БЕНФИКА
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