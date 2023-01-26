Романо: «Челси» собирался продать Пулишича в январе – помешала травма»

Вингер «Челси» Кристиан Пулишич мог покинуть клуб в январское трансферное окно, если бы не получил травму.

24-летний футболист выбыл из строя на неопределённый срок из-за проблем с коленом. По данным инсайдера Фабрицио Романо, в «Челси» рассчитывали расстаться с Пулишичем уже в январе, однако его повреждение отбило всякий интерес со стороны потенциальных покупателей. Ранее сообщалось, что американец с высокой вероятностью будет продан летом, а интерес к нему уже проявил итальянский «Милан».

Кристиан Пулишич отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами в 21 поединке текущего сезона за «синих».