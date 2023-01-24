Силва готов продлить контракт с «Челси»

Центральный защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва готов продлить с командой контракт. По информации от журналиста Джейкоба Штайнберга, бразилец не против подписать с «пенсионерами» новое соглашение сроком на один сезон.

Напомним, действующее соглашение экс-защитника «Милана» и «ПСЖ» с английским клубом заканчивается в конце сезона. Тем не менее, руководство «Челси» очень впечатлено игрой футболиста в нынешнем сезоне, несмотря на возраст в 38 лет.

В составе «Челси» Силва уже успел выиграть Лигу чемпионов, которая стала для него первой в карьере. В нынешнем сезоне Тьяго отметился двумя результативными передачами в Английской премьер-лиге.