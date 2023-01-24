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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Силва готов продлить контракт с «Челси»

24 Января 2023 • 14:38 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
03.02 23:00

Центральный защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва готов продлить с командой контракт. По информации от журналиста Джейкоба Штайнберга, бразилец не против подписать с «пенсионерами» новое соглашение сроком на один сезон.

Напомним, действующее соглашение экс-защитника «Милана» и «ПСЖ» с английским клубом заканчивается в конце сезона. Тем не менее, руководство «Челси» очень впечатлено игрой футболиста в нынешнем сезоне, несмотря на возраст в 38 лет.

В составе «Челси» Силва уже успел выиграть Лигу чемпионов, которая стала для него первой в карьере. В нынешнем сезоне Тьяго отметился двумя результативными передачами в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва
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ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
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