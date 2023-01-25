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Баркли посоветовал Гордону перейти в «Ньюкасл», а не в «Челси»

25 Января 2023 • 14:44 Комментировать
Ницца
...
Лилль
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29.01 15:00

Бывший полузащитник «Челси» Росс Баркли не советует хавбеку «Эвертона» Энтони Гордону переходить в стан «пенсионеров». По информации от The Times, футболист «Ниццы» посоветовал выбрать Гордону «Ньюкасл», а не «Челси».

Баркли аргументировал свой совет тем, что жизнь в таком крупном городе, как Лондон, может пойти Гордону во вред. Напомним, «Ньюкасл» готов выложить за Энтони свыше 50 миллионов евро.

«Сороки» в данный момент располагаются на третьем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, тогда как «Челси» безнадёжно идёт на десятой строчке. Баркли покинул «пенсионеров» летом на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Эвертон Ницца Росс Баркли Энтони Гордон Трансферы футбола - зима 2023
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НИЦЦА ЛИЛЛЬ
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