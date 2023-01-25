Баркли посоветовал Гордону перейти в «Ньюкасл», а не в «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Росс Баркли не советует хавбеку «Эвертона» Энтони Гордону переходить в стан «пенсионеров». По информации от The Times, футболист «Ниццы» посоветовал выбрать Гордону «Ньюкасл», а не «Челси».

Баркли аргументировал свой совет тем, что жизнь в таком крупном городе, как Лондон, может пойти Гордону во вред. Напомним, «Ньюкасл» готов выложить за Энтони свыше 50 миллионов евро.

«Сороки» в данный момент располагаются на третьем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, тогда как «Челси» безнадёжно идёт на десятой строчке. Баркли покинул «пенсионеров» летом на правах свободного агента.