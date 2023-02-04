«Челси» задействовал уже 31 игрока по ходу сезона - это клубный рекорд 21 века

В первом матче двадцать второго тура английской Премьер-лиги «Челси» сражается с «Фулхэмом», это очередное лондонское дерби. В начале второго тайма не оправдавшего надежд Михаила Мудрика заменили на Нони Мадуэке, который дебютировал за команду и стал уже 31-м игроком, задействованным в нынешнем сезоне в составе «Челси».

Столь большого разнообразия в составе команды не было с сезона 1996/1997, в котором лондонский клуб занял шестое место в турнирной таблице, квалифицировавшись в Кубок УЕФА.

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