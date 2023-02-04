Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» задействовал уже 31 игрока по ходу сезона - это клубный рекорд 21 века

04 Февраля 2023 • 00:26 Комментировать
Челси
0:0
Фулхэм
окончен

В первом матче двадцать второго тура английской Премьер-лиги «Челси» сражается с «Фулхэмом», это очередное лондонское дерби. В начале второго тайма не оправдавшего надежд Михаила Мудрика заменили на Нони Мадуэке, который дебютировал за команду и стал уже 31-м игроком, задействованным в нынешнем сезоне в составе «Челси».

Столь большого разнообразия в составе команды не было с сезона 1996/1997, в котором лондонский клуб занял шестое место в турнирной таблице, квалифицировавшись в Кубок УЕФА. 

Следить за событиями игры между «Челси» и «Фулхэмом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Нони Мадуэке
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Челси Челси
Фулхэм Фулхэм
0
0
1.57 4.30 5.80
Видео
04.02.23 в 15:30
Эвертон Эвертон
Арсенал Арсенал
6.80 4.60 1.48
Видео
04.02.23 в 18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Лестер Лестер
2.09 3.40 3.70
Видео
04.02.23 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ливерпуль Ливерпуль
4.30 3.95 1.81
Видео
04.02.23 в 18:00
Брайтон Брайтон
Борнмут Борнмут
1.44 4.80 7.20
Видео
04.02.23 в 18:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.59 4.40 5.40
Видео
04.02.23 в 18:00
Брентфорд Брентфорд
Саутгемптон Саутгемптон
1.93 3.70 4.00
Видео
04.02.23 в 20:30
Ньюкасл Ньюкасл
Вест Хэм Вест Хэм
1.75 3.85 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Февраля
00:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не удалось вскрыть оборону «Фулхэма» 1
00:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола внёс в заявку на Лигу чемпионов молодого полузащитника Перроне
00:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» задействовал уже 31 игрока по ходу сезона - это клубный рекорд 21 века
00:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Фулхэм»: Поттер отправил Мудрика на скамейку после первого тайма
00:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не проигрывает «Фулхэму» дома с 1979 года
03 Февраля
23:54 · Англия. Премьер-лига
Тренера женской «Астон Виллы» задержали из-за его СМС-сообщений футболисткам
23:47 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Ливерпуля» Кейта может перебраться в Турцию
23:22 · Англия. Премьер-лига
Поттер – об Энцо Фернандесе: «Нет сомнений насчёт него, он боец» 1
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Фулхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:13 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил состав на матч с «Фулхэмом», Энцо Фернандес - в основе
22:13 · Англия. Премьер-лига
Титов восхитился зимними трансферами «Арсенала»
22:08 · Англия. Премьер-лига
Титов дал смелый прогноз на матч «Эвертона» и «Арсенала»
21:19 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» - «Кристал Пэлас»: прогноз на матч чемпионата Англии – 4 февраля 2023
21:03 · Англия. Премьер-лига
​«Вулверхэмптон» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 4 февраля 2023
20:31 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертон» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии – 4 февраля 2023
Все новости
Рекомендуем