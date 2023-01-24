«Челси» не связывался с «Бенфикой» по Фернандесу после недавнего отказа

«Челси» по-прежнему не удалось договориться с «Бенфикой» об условиях перехода Энцо Фернандеса.

Лондонцы предлагали за 22-летнего полузащитника порядка 100 млн евро, но руководство «Бенфики» остаётся непреклонным и продолжает требовать за аргентинца 120 млн евро. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, последнее предложение «Челси» было отклонено на прошлой неделе, и с тех пор «синие» не возвращались к вопросу приобретения чемпиона мира.

Энцо Фернандес провёл 28 матчей за «Бенфику» в текущей кампании, записав себе в актив четыре забитых мяча и семь голевых пасов. Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 млн евро.