«Эвертон» хочет приобрести Зиеша у «Челси»

«Эвертон» заинтересован в приобретении нападающего «Челси» Хакима Зиеша.

По сведениям Sky Sports, «ириски» готовы выложить за 29-летнего вингера примерно 30 миллионов евро. Отмечается, что лондонский клуб не станет блокировать трансфер, ведь ранее «синие» уже неплохо усилили свои фланги, подписав Михаила Мудрика и Нони Мадуэке.

В сезоне-2022/23 марокканец принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт Зиеша с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.