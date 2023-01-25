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«Эвертон» хочет приобрести Зиеша у «Челси»

25 Января 2023 • 20:16 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
03.02 23:00

«Эвертон» заинтересован в приобретении нападающего «Челси» Хакима Зиеша.

По сведениям Sky Sports, «ириски» готовы выложить за 29-летнего вингера примерно 30 миллионов евро. Отмечается, что лондонский клуб не станет блокировать трансфер, ведь ранее «синие» уже неплохо усилили свои фланги, подписав Михаила Мудрика и Нони Мадуэке.

В сезоне-2022/23 марокканец принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт Зиеша с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Хаким Зиеш Трансферы футбола - зима 2023
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ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
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