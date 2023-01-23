«Челси» может выкупить Фелиша при определённых условиях

Лондонский «Челси» может выкупить нападающего Жоау Фелиша у мадридского «Атлетико» на постоянной основе. Напомним, в данный момент португалец выступает за команду Грэма Поттера на правах аренды до конца сезона.

По информации от The Athletic, в контракте Фелиша с «Челси» есть пункт, позволяющий выкупить футболиста на полноценной основе при определённых условиях. Напомним, ранее сообщалось, что в аренде Жоау не предусмотрена опция выкупа.

В дебютном матче за «Челси» Фелиш получил красную карточку в матче чемпионата Англии против «Фулхэма». Португалец должен отбыть три матча дисквалификации и вернуться на поле в выездном матче против «Вест Хэма».