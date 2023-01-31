Сербский центральный полузащитник «Торино» Саша Лукич продолжит карьеру в Англии – 26-летний игрок продолжит карьеру в столичном «Фулхэме». Переход 26-летнего игрока за 9,1 млн евро подтвердил портал Transfermarkt, он подписал трудовое соглашение с «дачниками» аж до середины 2027 года.

За 19 прошедших игр текущего сезона серб смог три раза поразить ворота соперников и отдать одну голевую передачу во всех турнирах.

Добавим, что в продолжающемся сезоне «Фулхэм», как и уже бывший клуб Лукича «Торино» борется за попадание в еврокубки по итогам сезона. На данный момент «дачники» идут на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 31 очко за 21 тур.