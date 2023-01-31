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Лукич перебрался из «Торино» в «Фулхэм» официально

31 Января 2023 • 22:56 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
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03.02 23:00

Сербский центральный полузащитник «Торино» Саша Лукич продолжит карьеру в Англии – 26-летний игрок продолжит карьеру в столичном «Фулхэме». Переход 26-летнего игрока за 9,1 млн евро подтвердил портал Transfermarkt, он подписал трудовое соглашение с «дачниками» аж до середины 2027 года.

За 19 прошедших игр текущего сезона серб смог три раза поразить ворота соперников и отдать одну голевую передачу во всех турнирах.

Добавим, что в продолжающемся сезоне «Фулхэм», как и уже бывший клуб Лукича «Торино» борется за попадание в еврокубки по итогам сезона. На данный момент «дачники» идут на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 31 очко за 21 тур.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Торино Саша Лукич Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
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