Почему «Челси» именно зимой приложил все усилия для подписания Фернандеса

После успешного чемпионата мира в Катаре Энцо Фернандес попал на радары всех топ-клубов мира. Однако ближе всех к сделке подошёл «Челси», хотя долгое время не мог её осуществить. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, почему «синие» всеми силами пытались заполучить аргентинца уже зимой.

«Челси» тратил деньги налево и направо этой зимой, что поставило клуб на грань нарушения правил финансовой фейр-плей. Тем не менее лондонцы до последнего пытались заполучить хавбека «Бенфики» Энцо Фернандеса, за которого португальцы были намерены выручить более 100 миллионов евро. В итоге сделка состоялась, а стоимость хавбека составила 121 миллион евро. Почему же «Челси», несмотря на все сложности, не отказался от идеи заполучить аргентинца? Объяснений тому несколько.

Проблема в середине поля

Кажется, в центре этой истории был спортивный интерес. Жоржиньо в последнее время серьёзно сдал и не играет на уровне 2021 года. При этом у итальянца контракт был рассчитан лишь до лета 2023-го, и «Челси» не видел смысла его продлевать. Более того, «синие» и вовсе отпустили Жоржиньо в «Арсенал» в последний день трансферного окна. Вдобавок к этому травму получил Н’Голо Канте, и его соглашение также истекает в конце июня. Ни Ковачич, ни кто-либо другой решить проблемы середины поля не может.

Этот сезон лондонцы, по всей вероятности, уже провалили, но в следующем хотят наверстать упущенное. В этой связи Поттер наверняка хотел заранее получить Фернандеса, чтобы лучше его инкорпорировать в систему команды.

Фернандес хочет перехода в «Челси»

Сам Энцо Фернандес не скрывал, что хочет перейти в «Челси». Более того, аргентинец уже согласовал с лондонцами все условия по личному договору. Фернандес даже пропускал тренировки «Бенфики». В ситуации, когда футболист хочет осуществить трансфер, потенциальный покупатель находится в сильной переговорной позиции. «Бенфика» могла упорствовать, но едва ли лиссабонцы хотели иметь немотивированного футболиста. Иначе Фернандес мог просто сдать в игре и подешеветь.

Конкуренция других клубов

Зимой серьёзной конкуренции за Фернандеса не было, но летом ситуация могла измениться. По данным СМИ, за аргентинцем также следят «Реал» и «Ливерпуль», но для обоих главной целью является Джуд Беллингем. Однако очевидно, что уж кто-то из этой пары точно молодого англичанина не получит, и тогда мог бы переключить внимание именно на Фернандеса.

При этом «Челси», который, вероятно, останется без Лиги чемпионов, летом будет не таким привлекательным клубом. В этой ситуации спешка лондонцев была понятна, и клуб хотел совершить сделку сейчас, когда имел преимущество над другими претендентами.

УЕФА прикрыл возможность обхода правил финансовой фейр-плей

«Челси» зимой наглядно показал, как можно обходить правила финансовой фейр-плей. По регламенту ФИФА максимальная длина контракта не может превышать более 5 лет, если только местная федерация не установила иное. В Англии как раз есть положение, которое позволяет заключать более длинные договоры. Этим активно пользовался «Челси», подписав Мудрика на 8,5 лет, а Бадиашиля – на 7,5. Такие длинные контракты позволили лондонцам разделить сумму трансфера в бухгалтерском балансе пропорционально количеству лет.

УЕФА такой вариант не устроил, и со следующего сезона максимально делить трансферную стоимость можно будет лишь на 5 лет, чтобы английские клубы не получали преимущества над другими. По этой причине текущее трансферное окно – это была последняя возможность для «Челси» заполучить Фернандеса по своей хитрой схеме.

Роман Андреев