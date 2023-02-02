Бакайоко не перейдёт в «Адана Демирспор»

Полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко останется в команде до конца сезона. По информации от журналиста Фабрицио Романо, француз не перейдёт в «Адану Демирспор». Турецкий клуб не смог договориться с «Челси» об условиях трансфера.

Напомним, права на Бакайоко принадлежат лондонскому «Челси». В «Милане» футболист выступает на правах аренды, но не выходит на поле уже долгое время. Если Тьемуэ достигнет определённого количества матчей за сезон, «россонери» будут обязаны выкупить его на постоянной основе.

Ранее «Челси» также не смог согласовать переход Бакайоко в французский «Лион». Напомним, Тьемуэ перебрался на «Стэмфорд Бридж» летом 2017 года из «Монако» и отыграл за лондонцев всего один сезон.