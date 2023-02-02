Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бакайоко не перейдёт в «Адана Демирспор»

02 Февраля 2023 • 16:28 Комментировать
Адана Демирспор
...
Фенербахче
1 3.40 X 3.75 2 2.05
Через 3 ч. 0 мин.

Полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко останется в команде до конца сезона. По информации от журналиста Фабрицио Романо, француз не перейдёт в «Адану Демирспор». Турецкий клуб не смог договориться с «Челси» об условиях трансфера.

Напомним, права на Бакайоко принадлежат лондонскому «Челси». В «Милане» футболист выступает на правах аренды, но не выходит на поле уже долгое время. Если Тьемуэ достигнет определённого количества матчей за сезон, «россонери» будут обязаны выкупить его на постоянной основе.

Ранее «Челси» также не смог согласовать переход Бакайоко в французский «Лион». Напомним, Тьемуэ перебрался на «Стэмфорд Бридж» летом 2017 года из «Монако» и отыграл за лондонцев всего один сезон.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Адана Демирспор Тьемуэ Бакайоко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АДАНА ДЕМИРСПОР ФЕНЕРБАХЧЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
16:52 · Англия. Премьер-лига
​Влахович остаётся на радаре «Манчестер Юнайтед» слухи
16:50 · Англия. Премьер-лига
Поттер – о сорвавшемся трансфере Зиеша в «ПСЖ»: «Хаким – профессионал, он всё понимает»
16:44 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Я очень рад трансферу Фернандеса, это фантастический игрок»
16:40 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Я не был вовлечён в трансферы в последний день окна»
16:28 · Англия. Премьер-лига
Бакайоко не перейдёт в «Адана Демирспор»
16:18 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Я предлагал «Челси» Альфонсо Дэвиса за 4 миллиона, а «Зениту» Луиса Диаса за 6»
16:11 · Англия. Премьер-лига
Лапорт недоволен количеством игрового времени в «Манчестер Сити»
15:29 · Англия. Премьер-лига
Мойсес Кайседо возобновил тренировки с «Брайтоном»
15:23 · Англия. Премьер-лига
Варан завершил карьеру в сборной Франции официально
15:23 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» заинтересован в Айю
15:17 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» может подписать Андре Айю
14:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк назвал клуб АПЛ, который интересовался нападающим «Ахмата» Конате 1
14:32 · Англия. Премьер-лига
Источник: Делофеу почти перешёл в «Тоттенхэм», но в последний момент сделка сорвалась
13:50 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы очень рады трансферу Забитцера»
13:18 · Англия. Премьер-лига
Салах может перебраться в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем