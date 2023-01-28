«Челси» не собирается менять Поттера на Почеттино

Наставник Маурисио Почеттино не будет рассматриваться на должность главного тренера «Челси».

Аргентинский специалист остаётся безработным с момента увольнения из «Пари Сен-Жермен» летом прошлого года. Кандидатура Почеттино рассматривалась в «Челси» после отставки Томаса Тухеля в сентябре, однако выбор был сделан в пользу Грэма Поттера. Согласно данным журналиста Давида Орнштейна, несмотря на продолжающиеся проблемы, в обозримом будущем боссы «синих» не намерены прекращать сотрудничество с англичанином и приглашать на его место Почеттино, даже если появится такая возможность.