Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» намерен продать Зиеша до конца трансферного окна

23 Января 2023 • 11:54 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
03.02 23:00

Лондонский «Челси» по-прежнему нацелен на продажу своего вингера Хакима Зиеша. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, клубы из Английской премьер-лиги и других европейских чемпионатов в данный момент изучают возможность провернуть сделку по трансферу марокканца.

Несмотря на то, что Зиеш выходил в основном составе «Челси» в последних нескольких матчах, руководство намерено избавиться от 29-летнего полузащитника. Одним из потенциальных мест назначения для марокканца ранее считался «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Зиеш отметился одной результативной передачей в чемпинате Англии. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Хаким Зиеш Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.01.23 в 23:00
Фулхэм Фулхэм
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.85 3.75 2.37
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Января
13:21 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола сообщил, что Фоден может пропустить матч с «Арсеналом»
12:57 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби хочет видеть Матвиенко в «Брайтоне»
12:44 · Англия. Премьер-лига
Клиенты PARI ставят на «Тоттенхэм» против «Фулхэма» в АПЛ
12:24 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» согласовал трансфер Фреснеды за 15 миллионов евро
12:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» собирается сделать ещё одно предложение по трансферу Энцо Фернандеса
12:07 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не собирается покупать Хаверца в январе
11:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен продать Зиеша до конца трансферного окна
11:34 · Англия. Премьер-лига
Агент: «Тоттенхэм» хотел подписать Троссара, но слишком затягивал»
11:20 · Англия. Премьер-лига
Кейн открыт к новому контракту с «Тоттенхэмом» 1
11:14 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Шеффилд Юнайтед» заинтересовал «Эвертон»
11:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересуется полузащитником «Реала»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко заявил, что считает Хиддинка своим вторым отцом
09:46 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта оценил дебют украинца Мудрика за «Челси»
09:30 · Англия. Премьер-лига
Защитник «МЮ» Мартинес - о матче с «Арсеналом»: «Моя мечта сбылась»
08:45 · Англия. Премьер-лига
Лисандро Мартинес подвёл итоги матча с «Арсеналом»
Все новости
Рекомендуем