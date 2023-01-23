«Челси» намерен продать Зиеша до конца трансферного окна

Лондонский «Челси» по-прежнему нацелен на продажу своего вингера Хакима Зиеша. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, клубы из Английской премьер-лиги и других европейских чемпионатов в данный момент изучают возможность провернуть сделку по трансферу марокканца.

Несмотря на то, что Зиеш выходил в основном составе «Челси» в последних нескольких матчах, руководство намерено избавиться от 29-летнего полузащитника. Одним из потенциальных мест назначения для марокканца ранее считался «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Зиеш отметился одной результативной передачей в чемпинате Англии. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.