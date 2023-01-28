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Чезаре Казадеи близок к переходу в «Рединг» на правах аренды

28 Января 2023 • 11:40 Комментировать
Рединг
0:0
Шеффилд Юнайтед
отменен

Полузащитник «Челси» Чезаре Казадеи близок к тому, чтобы перейти в «Рединг» на правах аренды до конца сезона. Итальянский хавбек уже дал согласие на то, чтобы присоединиться к «ройялс» на краткосрочной основе.

Напомним, Казадеи перебрался в «Челси» летом 2022 года из миланского «Интера». «Пенсионеры» заплатили за 20-летнего итальянца 15 миллионов евро. Тем не менее, первые полгода на «Стэмфорд Бридж» полузащитник провёл в молодёжной команде и ещё не успел дебютировать за основной состав.

«Рединг» в данный момент находится на четырнадцатом месте в турнирной таблице Чемпионшипа. При этом от топ-6 команду отделяет всего пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рединг Чезаре Казадеи Трансферы футбола - зима 2023
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