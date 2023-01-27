Кайседо намерен подать запрос на трансфер руководству «Брайтону»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо хочет покинуть команду уже в зимнее трансферное окно. По информации от Daily Mail, 21-летний эквадорец хотел бы перейти в одну из лондонский команд: «Челси» или «Арсенал», которые в данный момент ведут борьбу за футболиста.

Напомним, сегодня «Брайтон» уже отклонил предложение «канониров» в размере 68 миллионов евро. Не исключено, что команда Микеля Артеты предпримет новые попытки провернуть трансфер до конца окна, но то же самое касается и «Челси».

Кайседо уже работал с нынешним тренером «пенсионеров» Грэмом Поттером в «Брайтоне». Именно англичанин помог эквадорцу пробиться в основной состав «чаек».