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Кайседо намерен подать запрос на трансфер руководству «Брайтону»

27 Января 2023 • 16:04 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
03.02 23:00

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо хочет покинуть команду уже в зимнее трансферное окно. По информации от Daily Mail, 21-летний эквадорец хотел бы перейти в одну из лондонский команд: «Челси» или «Арсенал», которые в данный момент ведут борьбу за футболиста.

Напомним, сегодня «Брайтон» уже отклонил предложение «канониров» в размере 68 миллионов евро. Не исключено, что команда Микеля Артеты предпримет новые попытки провернуть трансфер до конца окна, но то же самое касается и «Челси».

Кайседо уже работал с нынешним тренером «пенсионеров» Грэмом Поттером в «Брайтоне». Именно англичанин помог эквадорцу пробиться в основной состав «чаек».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Брайтон Мойсес Кайседо Трансферы футбола - зима 2023
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ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
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