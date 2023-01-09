Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Челси» сохранил желание подписать Захаряна

09 Января 2023 • 14:19 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
03.02 23:00

Знаменитый итальянский журналист Фабрицио Романо вновь рассказал о возможности перехода Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

По его информации, руководство английского гранда всё ещё планирует осуществить переход российского полузащитника столичного «Динамо», несмотря на сложности, возникшие при оформлении сделки прошлым летом. Сообщается, что сам Захарян также по-прежнему настроен стать футболистом «аристократов». Напомним, что трансфер российского талантливого хавбека сорвался из-за проблем с переводом денег за сделку.

В текущей кампании российского чемпионата на счету Захаряна 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами при пяти ассистах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Фабрицио Романо Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Января
15:26 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» высказались о возможном подписании Дзюбы
15:16 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» объявил о выкупе прав на Хотулёва у «Зенита»
15:07 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «ЦСКА взял Агапова на всякий случай»
14:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Сычевого высказался о сумме отступных своего клиента
14:19 · Россия. Премьер-лига
«Челси» сохранил желание подписать Захаряна
13:38 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «Между Игнатьевым и Глушенковым будет борьба за место в составе»
13:33 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» высказались о трансфере Дзюбы
13:27 · Россия. Премьер-лига
Оганесян: «Очень обидно, что Сычевой покинул «Оренбург»
13:21 · Россия. Первая лига
«Кубань» объявила нового главного тренера официально
13:08 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» может арендовать Соколова
12:57 · Россия. Премьер-лига
Радченко назвал игрока «Зенита», который может стать лучшим бомбардиром РПЛ
12:45 · Россия. Премьер-лига
Оганесян: «Диалога со «Спартаком» и Абаскалем сейчас нет»
12:39 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА сообщил о пополнении в тренерском штабе официально
12:29 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали о сроке контракта Хотулёва
12:25 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» дали комментарий по трансферной кампании
Все новости
Рекомендуем