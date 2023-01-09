«Челси» сохранил желание подписать Захаряна

Знаменитый итальянский журналист Фабрицио Романо вновь рассказал о возможности перехода Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

По его информации, руководство английского гранда всё ещё планирует осуществить переход российского полузащитника столичного «Динамо», несмотря на сложности, возникшие при оформлении сделки прошлым летом. Сообщается, что сам Захарян также по-прежнему настроен стать футболистом «аристократов». Напомним, что трансфер российского талантливого хавбека сорвался из-за проблем с переводом денег за сделку.

В текущей кампании российского чемпионата на счету Захаряна 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами при пяти ассистах.