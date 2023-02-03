Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Титов назвал победителя в матче «Челси» - «Фулхэм»

03 Февраля 2023 • 15:07 Комментировать (1)
Челси
...
Фулхэм
1 1.63 X 3.95 2 5.50
Через 7 ч. 7 мин.

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура АПЛ «Челси» - «Фулхэм».

«Фулхэм» по части организации интереснее, лучше нынешнего «Челси», но у хозяев средний уровень мастерства гораздо выше. Думаю, на классе отдельных игроков «Челси» и возьмет свое в этой встрече. Поставлю на чистую победу «Челси», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Встреча между «Челси» и «Фулхэмом» состоится сегодня, 3 февраля, стартовый свисток запланирован на 23:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией игры можно будет следить на портале LiveResult.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Фулхэм Егор Титов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
LMI
03 Февраля 2023 в 15:19
Дачникам успехов. Пенсам - спотыкнуться
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.02.23 в 23:00
Челси Челси
Фулхэм Фулхэм
1.57 4.30 5.80
Видео
04.02.23 в 15:30
Эвертон Эвертон
Арсенал Арсенал
6.80 4.60 1.48
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Февраля
15:50 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о трансферах «Челси»: «Удивительно, ведь этот клуб не принадлежит государству»
15:48 · Англия. Премьер-лига
​Клопп отметил прогресс Рэшфорда
15:42 · Англия. Премьер-лига
Виллиан: «Не отпраздновал гол в ворота «Челси», потому что испытываю огромное уважение к фанатам»
15:41 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о трансферах «Челси»: «Ничего не скажу без своего адвоката»
15:33 · Англия. Премьер-лига
​Артета оценил зимнюю трансферную кампанию «Арсенала»
15:17 · Англия. Премьер-лига
Артету признали лучшим тренером АПЛ в январе
15:07 · Англия. Премьер-лига
Титов назвал победителя в матче «Челси» - «Фулхэм» 1
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» мог купить Софьяна Амрабата в последний день трансферного окна
14:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» лидируют в гонке за Райсом 1
14:39 · Англия. Премьер-лига
​Рэшфорд признан лучшим игроком АПЛ в январе
14:13 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли: Я люблю «Арсенал», и я счастлив получить новый контракт
14:00 · Англия. Премьер-лига
Артеты: «Мы постараемся побыстрее продлить контракты с Сака и Салиба» 1
13:46 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «МЮ» нацелились на нападающего с ценником 100 млн евро
12:47 · Англия. Премьер-лига
Томиясу: «Арсенал» мечтает о победе в АПЛ» 1
12:30 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Очень рады, что Мартинелли продлил контракт» 1
Все новости
Рекомендуем