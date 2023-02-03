Титов назвал победителя в матче «Челси» - «Фулхэм»

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура АПЛ «Челси» - «Фулхэм».

«Фулхэм» по части организации интереснее, лучше нынешнего «Челси», но у хозяев средний уровень мастерства гораздо выше. Думаю, на классе отдельных игроков «Челси» и возьмет свое в этой встрече. Поставлю на чистую победу «Челси», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Встреча между «Челси» и «Фулхэмом» состоится сегодня, 3 февраля, стартовый свисток запланирован на 23:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией игры можно будет следить на портале LiveResult.