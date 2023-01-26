Полузащитник «Торино» Лукич может перейти в клуб АПЛ

Полузащитник «Торино» Саша Лукич может продолжить карьеру в «Фулхэме», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, стороны уже вступили в переговоры. Сумма трансфера может составить 10 миллионов евро. А сам игрок, как ожидается, подпишет с английским клубом четырёхлетнее соглашение с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что «Торино» намерено продлить контракт с 26-летним игроком. Напомним, что действующее соглашение Лукича с клубом из Турина рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 13 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провёл в составе «Торино» 18 матчей, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.