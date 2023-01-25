Канчельскис считает, что Алексей Миранчук мог бы заиграть в АЛП

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Миранчук может продолжать играть в Италии, потому что он там уже адаптировался. АПЛ ему тоже подошла бы, он там неплохо смотрелся бы. Французский и немецкий чемпионат не такие уж и сильные», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Эксперт отметил, что у Миранчука есть агенты, которые могут найти ему хорошую команду в хорошем чемпионате.

Напомним, 27-летний хавбек играет в «Торино» на правах аренды, его контракт принадлежит «Аталанте». В текущем сезоне Миранчук забил четыре мяча и сделал два ассиста в 13 матчах Серии А.