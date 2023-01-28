Миранчук вышел на замену в матче «Эмполи» - «Торино»

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук появился на поле в матче 20-го тура Серии А против «Эмполи».

На 55-й минуте 27-летний хавбек заменил на поле своего одноклубника Неманью Радоньича. Это появление стало для Миранчука 14-м в текущем сезоне чемпионата Италии. На счету полузащитника четыре мяча и два ассиста.

На данный момент продолжается встреча между «Эмполи» и «Торино». Пока команда Миранчука уступает со счетом 0:1. Автором единственного гола в первом тайме стал защитник «Эмполи» Себастьяно Луперто.

За прямой текстовой трансляцией матча Серии А можно следить на портале LiveResult.