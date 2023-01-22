Булыкин: «Алексей Миранчук может стать одним из лидеров «Торино»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Если тренер доверяет игроку, а игрок много забивает, можно сказать, что он адаптировался. Если Миранчук продолжит в том же духе, станет одним из лидеров «Торино», тогда можно будет строить какие‑то планы на будущее», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

По мнению эксперта, если бы Миранчуку также доверяли в «Аталанте», то он бы и там смог раскрыться, ведь в команде уровень футболистов повыше.

В текущем сезоне хавбек забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 13 матчах чемпионата Италии.