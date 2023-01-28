Миранчук помог «Торино» отыграться у «Эмполи» с 0:2

В субботу в чемпионате Италии «Торино» гостил у «Эмполи». В более-менее равной борьбе хозяева поля открыли счет на 37-й минуте. После подачи углового здорово в воздухе сыграл Себастьяно Луперто. Гости могли отыграться в начале второго тайма, когда Самуэле Риччи в касание пробил в штангу. Вышедший на полчаса Алексей Миранчук опасно бил, но вратарь выручил. А вскоре пушечный дальний выстрел получился у Рэзвана Марина - 2:0. Активный Миранчук едва не заработал пенальти и поучаствовал в голе Риччи метров с 11. Он же стал автором результативной передачи на Антонио Санабрию.
«Торино» отыгрался с 0:2 в заключительной 10-минутке, сведя матч к ничьей (2:2), что позволило «гранатовым» выйти на чистое восьмое место, соперник идет следом.
Протокол игры
|(1:0) Луперто Себастьяно37'
|(2:0) Марин Рэзван69'
|82'Риччи Самуэле (2:1)
|85'Санабрия Антонио (2:2)
Викарио Гульельмо•Эбюэхи Тайронн•Де Винтер Кони•Луперто Себастьяно•Какаче Либерато73' (Стоянович Петар (73') •Акпа-Акпро Жан-Даниэль 63'64' (Хаас Николас (64') •Марин Рэзван•Бандинелли Филиппо84' (Фаццини Якопо (84') •Бальданци Томмазо64' (Камбьяги Николо (64') •Капуто Франческо•Сатриано Мартин72' (Байрами Недим (72') 78'
Милинкович-Савич Ваня•Буонджорно Алессандро•Шуурс Перр•Родригес Рикардо•Байейе Брайан55' (Миранчук Алексей (55') •Войвода Мергим85' (Эйна Ола (85') •Риччи Самуэле•Линетти Кароль46' (Лукич Саша (46') •Радоньич Неманья55' (Синго Вилфред (55') •Влашич Никола•Сек Демба46' (Санабрия Антонио (46')
28 января. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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