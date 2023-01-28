Миранчук помог «Торино» отыграться у «Эмполи» с 0:2

В субботу в чемпионате Италии «Торино» гостил у «Эмполи». В более-менее равной борьбе хозяева поля открыли счет на 37-й минуте. После подачи углового здорово в воздухе сыграл Себастьяно Луперто. Гости могли отыграться в начале второго тайма, когда Самуэле Риччи в касание пробил в штангу. Вышедший на полчаса Алексей Миранчук опасно бил, но вратарь выручил. А вскоре пушечный дальний выстрел получился у Рэзвана Марина - 2:0. Активный Миранчук едва не заработал пенальти и поучаствовал в голе Риччи метров с 11. Он же стал автором результативной передачи на Антонио Санабрию.

«Торино» отыгрался с 0:2 в заключительной 10-минутке, сведя матч к ничьей (2:2), что позволило «гранатовым» выйти на чистое восьмое место, соперник идет следом.