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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук помог «Торино» отыграться у «Эмполи» с 0:2

28 Января 2023 • 18:52 Комментировать
Эмполи
2:2
Торино
окончен

В субботу в чемпионате Италии «Торино» гостил у «Эмполи». В более-менее равной борьбе хозяева поля открыли счет на 37-й минуте. После подачи углового здорово в воздухе сыграл Себастьяно Луперто. Гости могли отыграться в начале второго тайма, когда Самуэле Риччи в касание пробил в штангу. Вышедший на полчаса Алексей Миранчук опасно бил, но вратарь выручил. А вскоре пушечный дальний выстрел получился у Рэзвана Марина - 2:0. Активный Миранчук едва не заработал пенальти и поучаствовал в голе Риччи метров с 11. Он же стал автором результативной передачи на Антонио Санабрию.

«Торино» отыгрался с 0:2 в заключительной 10-минутке, сведя матч к ничьей (2:2), что позволило «гранатовым» выйти на чистое восьмое место, соперник идет следом.

Протокол игры  
Эмполи2:2Торино
(1:0) Луперто Себастьяно37'  
(2:0) Марин Рэзван69'  
  82'Риччи Самуэле (2:1)
  85'Санабрия Антонио (2:2)
Викарио ГульельмоЭбюэхи ТайроннДе Винтер КониЛуперто СебастьяноКакаче Либерато 73' (Стоянович Петар ( 73') Акпа-Акпро Жан-Даниэль  63' 64' (Хаас Николас ( 64') Марин РэзванБандинелли Филиппо 84' (Фаццини Якопо ( 84') Бальданци Томмазо 64' (Камбьяги Николо ( 64') Капуто ФранческоСатриано Мартин 72' (Байрами Недим ( 72'  78')
Запасные: Дельи Инноченти ДуччоВалюкевич СебастьянПьяца МаркоАнгори СамуэлеПеризан СамуэлеЭконг ЭммануэльУйкани СамирГуарино Габриэль
Милинкович-Савич ВаняБуонджорно АлессандроШуурс ПеррРодригес РикардоБайейе Брайан 55' (Миранчук Алексей ( 55') Войвода Мергим 85' (Эйна Ола ( 85') Риччи СамуэлеЛинетти Кароль 46' (Лукич Саша ( 46') Радоньич Неманья 55' (Синго Вилфред ( 55') Влашич НиколаСек Демба 46' (Санабрия Антонио ( 46')
Запасные: Илкхан ЭмирханГинейтис ГвидасДжемелло ЛукаФиоренца МаттеоАдопо НдариКарамо ЯннAnge N'Guessan
28 января. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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Торино Эмполи Алексей Миранчук
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