Антон Миранчук прокомментировал гол своего брата

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал вчерашний гол своего брата в чемпионате Италии. Напомним, его брат-близнец Алексей Миранчук в субботу вечером поразил ворота «Фиорентины» в выездном матче «Торино».

«Немножко пообщались с ним вчера, обсудили некоторые игровые моменты в его матче, кое-что подсказал ему оп итогу. Мы обычно друг от друга отталкиваемся, поэтому он тоже мне пожелал удачи, хорошей игры, самое главное — без травм», - цитирует Антона Миранчука пресс-служба «Локо».

Добавим, что в сегодняшнем контрольном матче «Локомотива» на сборах Антон Миранчук тоже забил, поразив ворота «Родины». Спарринг завершился со счётом 2:1.