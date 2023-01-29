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Чемпионат Италии. Серия А

Сенников: «Пускай Миранчук лучше побудет в «Торино»

29 Января 2023 • 21:34 Комментировать
Эмполи
2:2
Торино
окончен

Бывший игрок столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о перспективах Алексея Миранчука в «Торино».

«Мне кажется, что сейчас «Торино» — очень хороший клуб. Главное, чтобы он играл. В последнее время он забивает и очень результативно играет. Мне нравится, как сейчас «Торино» играет. Не знаю, есть ли смысл переходить куда-то. Пускай лучше побудет в «Торино», — приводит слова эксперта издание «Спорт день за днём». По мнению экс-защитника, проблема российского полузащитника в составе «Аталанты» была в адаптации и более сильном составе, в котором у тренера были другие лидеры.

В нынешней кампании Алексей Миранчук провёл за «Торино» 15 матчей, забив 4 гола при трёх ассистах. В последней игре Серии А россиянин отдал голевую передачу на мяч в ворота «Эмполи», принёсший туринцам ничейный результат.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Дмитрий Сенников Алексей Миранчук
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