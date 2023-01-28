​Миранчук сделал голевой пас в матче «Торино»

В субботу «Торино» проводит гостевой матч против «Эмполи» в рамках двадцатого тура чемпионата Италии. Российский полузащитник Алексей Миранчук не попал в основной состав «быков», но он вышел на замену вскоре после перерыва – на 55-й минуте. Ближе к завершению встречи Миранчук отметился результативным действием, а именно голевой передачей на Антонио Санабрию. После этого счёт стал 2:2.

Стоит отметить, что по ходу игры «Торино» уступал «Эмполи» с разницей в два мяча. Текстовая трансляция проходит на LiveResult.

Алексей Миранчук выступает в «Торино» в аренде – права на игрока принадлежат «Аталанте».