Каррера: «Миранчук — игрок европейского уровня»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в нынешнем сезоне.

«Миранчук — игрок европейского уровня. В Италии он показывает свои лучшие качества. Думаю, он будет востребован в Европе и дальше», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин провёл за «Торино» 14 матчей, забив в них четыре гола и отдав две результативные передачи. Отметим, что права на Миранчука принадлежат «Аталанте», а за туринскую команду он выступает на правах аренды.

После 19 туров итальянской Серии А «Торино» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.