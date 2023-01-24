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Чемпионат Италии. Серия А

Каррера: «Миранчук — игрок европейского уровня»

24 Января 2023 • 11:34 Комментировать
Эмполи
...
Торино
28.01 17:00

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в нынешнем сезоне.

«Миранчук — игрок европейского уровня. В Италии он показывает свои лучшие качества. Думаю, он будет востребован в Европе и дальше», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин провёл за «Торино» 14 матчей, забив в них четыре гола и отдав две результативные передачи. Отметим, что права на Миранчука принадлежат «Аталанте», а за туринскую команду он выступает на правах аренды.

После 19 туров итальянской Серии А «Торино» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Массимо Каррера Алексей Миранчук
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