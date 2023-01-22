Каряка восхищён дальними ударами Миранчука

Бывший украинский и российский футболист Андрей Каряка прокомментировал недавние успехи Алексея Миранчука в футболке «Торино» в Серии А. Напомним, вчера россиянин на выезде поразил ворота «Фиорнетины», его удар стал для «быков» победным – 1:0.

«Миранчук постоянно пользуется дальними ударами — поставлены на поток. Тренер предоставляет ему больше игрового времени на пол и видно, что всё это добавляет ему уверенности», - цитирует Каряку «Чемпионат».

Напомним, теперь у Миранчука уже четыре гола в чемпионате Италии и три ассиста. «Торино» благодаря победе взлетел на седьмую строчку Серии А с 26 очками.