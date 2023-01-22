Мостовой прокомментировал игру Миранчука и Головина

Бывший российский футболист Александр Мостовой, поигравший в своё время и в иностранных чемпионатах, оценил игру двух российских полузащитников – Александра Головина и Алексея Миранчука. Оба сейчас выступают в европейских топ-чемпионатах за свои клубы и оба показывают хорошие результаты. Например, Миранчук вчера забил в ворота «Фиорентины», играя за «Торино» в выездном матче. Он вышел на игру в старте.

«Оба они очень стабильны. Миранчук в «Торино» стал играть регулярно. Помимо того что он играет, он ещё и забивает. А Головин уже давно как вышел на стабильный уровень», - цитирует Мостового «Vprognoze.ru».

Эксперт добавил, что им есть к чему стремиться, ведь в их возрасте впереди – вся жизнь.