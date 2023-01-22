Непомнящий назвал слабое место Миранчука

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал игру россиянина Алексея Миранчука в Италии. Напомним, вчера его гол принёс «Торино» победу в выездном матче против «Фиорентины» и поднял клуб на седьмое место в турнирной таблице Серии А, игра закончилась со счётом 1:0.

«У Миранчука есть серьёзный потенциал и очень хочется, чтобы он смог раскрыться в Италии. У него есть абсолютно все футбольные навыки, наверное, кроме одного — скорости. Была бы она чуть выше…», - цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Всего у Миранчука теперь четыре забитых мяча в Серии А, а также три ассиста. В следующем матче чемпионата Италии его команда встретится в гостях против не самого сильного соперника – «Эмполи». Матч пройдёт 28 января.