Павлюченко: «Алексей Миранчук – молодец, дай бог, чтобы он забивал и прогрессировал»

Экс-игрок «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мнением об игре полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Миранчук – молодец. Надеюсь, в дальнейшем ему будут доверять больше. Может быть, нашел свою команду, потому что в «Аталанте» ему не столько доверяли, как сейчас. Дай бог, чтобы он забивал, прогрессировал», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего хавбека четыре забитых мяча и две результативные передачи в 13 матчах чемпионата Италии.

После 19 туров «Торино» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 26 очков.