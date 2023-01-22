Капелло считает, что многие клубы Серии А следят за Миранчуком

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался об игре хавбека «Торино» Алексея Миранчука.

«Как оцениваю карьеру Миранчука в Италии? Алексей на хорошем счету. Думаю, многие клубы Серии А хотели бы видеть у себя в команде такого игрока», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

В матче 19-го тура Серии А «Торино» одержал победу над «Фиорентиной» (1:0). Автором единственного гола в игре стал 27-летний Миранчук.

Напомним, права на футболиста принадлежат «Аталанте». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость Миранчука оценивается в 10 миллионов евро.

Туринский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 26 очков.