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Чемпионат Италии. Серия А

Колыванов считает, что Миранчуку по силам побить его рекорд по голам в Серии А

26 Января 2023 • 09:44 Комментировать
Эмполи
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Торино
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28.01 17:00

Бывший нападающий «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов поделился мнением о достижениях полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в чемпионате Италии.  

Напомним, в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (1:0) Миранчук забил свой 10-й гол в Серии А. На счету Колыванова, который является лучшим бомбардиром чемпионата Италии среди российских игроков, 44 мяча.  

Экс-футболист допустил, что в будущем Миранчук сможет побить его рекорд.

«Вполне возможно, но ему для этого нужно будет задержаться в Серии А. Шалимов и Симутенков меня уже не обгонят (смеётся). Так что остаётся верить только в Миранчука», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

Отметим, что права на 27-летнего Миранчука принадлежат «Аталанте», а за «Торино» он выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 14 матчей, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Игорь Колыванов Алексей Миранчук
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