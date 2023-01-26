Колыванов считает, что Миранчуку по силам побить его рекорд по голам в Серии А

Бывший нападающий «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов поделился мнением о достижениях полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в чемпионате Италии.

Напомним, в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (1:0) Миранчук забил свой 10-й гол в Серии А. На счету Колыванова, который является лучшим бомбардиром чемпионата Италии среди российских игроков, 44 мяча.

Экс-футболист допустил, что в будущем Миранчук сможет побить его рекорд.

«Вполне возможно, но ему для этого нужно будет задержаться в Серии А. Шалимов и Симутенков меня уже не обгонят (смеётся). Так что остаётся верить только в Миранчука», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

Отметим, что права на 27-летнего Миранчука принадлежат «Аталанте», а за «Торино» он выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 14 матчей, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.