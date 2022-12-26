«Торино» собирается продлить контракт с одним из лидеров команды

Руководство «Торино» готово в ближайшее время предложить новый контракт сербскому полузащитнику Саше Лукичу.

По информации Tuttomercatoweb, 26-летний сербский футболист может подписать новый договор с туринской командой. Действующее соглашение Лукича с «туринскими быками» рассчитано до июня 2023 года. Стоит отметить, что переговоры по новому контракту усложняются интересом к сербу со стороны других клубов.

В этом сезоне Саша Лукич провёл в итальянском чемпионате в составе «быков» 12 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил три жёлтые карточки.