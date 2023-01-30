«Ливерпуль» может провернуть весьма неожиданный переход полузащитника «Челси» Н'Голо Канте.

Француз продолжает переговоры с руководством лондонцев о продлении соглашения, истекающего в июне, однако вероятность неудачного исхода обсуждений довольно велика. По сведениям FourFourTwo, «Ливерпуль» готов воспользоваться ситуацией и переманить в свои ряды 31-летнего хавбека по окончании сезона в качестве свободного агента, поскольку остро нуждается в усилении средней линии.

Из-за травм Н'Голо Канте лишь дважды появился на поле в нынешнем сезоне. Возвращение опытного футболиста в строй запланировано на февраль.