Нападающий «Челси» Фофана может продолжить карьеру во Франции

Нападающий «Челси» Давид Датро Фофана может покинуть лондонский клуб в текущее трансферное окно.

По информации журналиста Санти Уны, 20-летний ивуариец интересен немецкому «Байеру» и французской «Ницце». Сам Фофана отдаёт предпочтение клубу из Лиги 1. В настоящий момент стороны ведут переговоры по аренде молодого футболиста.

Напомним, Фофана перешёл в «Челси» в начале января из норвежского «Мольде» за 12 миллионов евро. За «синих» форвард успел провести один официальный матч, в котором результативными действиями отметиться не сумел.

На данный момент «Ницца» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 28 очков в 20 турах.