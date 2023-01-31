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Нападающий «Челси» Фофана может продолжить карьеру во Франции

31 Января 2023 • 15:33 Комментировать
Ланс
...
Ницца
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01.02 23:00

Нападающий «Челси» Давид Датро Фофана может покинуть лондонский клуб в текущее трансферное окно.

По информации журналиста Санти Уны, 20-летний ивуариец интересен немецкому «Байеру» и французской «Ницце». Сам Фофана отдаёт предпочтение клубу из Лиги 1. В настоящий момент стороны ведут переговоры по аренде молодого футболиста.

Напомним, Фофана перешёл в «Челси» в начале января из норвежского «Мольде» за 12 миллионов евро. За «синих» форвард успел провести один официальный матч, в котором результативными действиями отметиться не сумел.

На данный момент «Ницца» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 28 очков в 20 турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ницца Трансферы футбола - зима 2023 Давид Датро Фофана Байер
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