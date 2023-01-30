«Челси» выплатит «Бенфике» 120 млн евро за Фернандеса шестью частями

«Челси» согласился выплатить 120 млн евро за Энцо Фернандеса, но сделает это далеко не сразу.

Именно 120 млн евро составляет сумма отступных, прописанная в контракте аргентинца, и «Бенфика» категорически отказывалась отпускать 22-летнего игрока на других условиях. После продолжительных переговоров стороны, как уже сообщалось ранее, договорились о переходе. Как стало известно теперь, «Челси» выплатит 120 млн шестью частями – самым крупным будет первый платёж. Переход должен состояться в ближайшее время.

Энцо Фернандес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года.