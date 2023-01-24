«Челси» может продать Хаверца летом за 60 млн евро

Атакующий полузащитник «Челси» Кай Хаверц может быть выставлен на продажу в летнее трансферное окно.

Лондонский гранд серьёзно вложился в усиление атаки, однако некоторым из игроков, давно выступающим за команду, вероятно, будет позволено уйти уже по окончании сезона. По сведениям известного инсайдера Флориана Плеттенберга, одним из таковых может стать Кай Хаверц. Слухи об интересе к немцу со стороны «Баварии» не подтвердились, но «Челси» действительно рассматривает возможность продажи 23-летнего футболиста. Ожидается, что он будет доступен по относительно невысокой цене – 60 млн евро.

Контракт Кая Хаверца с «Челси» рассчитан до 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 млн евро.