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«Челси» может купить Макаллистера до конца трансферного окна

25 Января 2023 • 12:02 Комментировать
Челси
...
Фулхэм
03.02 23:00

Лондонский «Челси» скоро может приобрести у «Брайтона» полузащитника Алексиса Макаллистера, который был основным в сборной Аргентины на победном чемпионате мира. По информации от Tutto Mercato Web, «пенсионеры» всерьёз рассматривают трансфер хавбека. Если верить источнику, «чайки» уже отклонили первое предложение от лондонцев в размере 55 миллионов евро.

Ранее «Челси» пытался приобрести у «Брайтона» другого полузащитника – 21-летнего Мойсеса Кайседо, но «чайки» выставили на футболиста ценник свыше 110 миллионов евро. По крайней мере, такая стоимость действует на время зимнего трансферного окна.

24-летний Макаллистер в нынешнем сезоне отметился 5 голами в 17 матчах Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Трансферы футбола - зима 2023 Алексис Макаллистер
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ЧЕЛСИ ФУЛХЭМ
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