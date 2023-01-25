«Челси» может купить Макаллистера до конца трансферного окна

Лондонский «Челси» скоро может приобрести у «Брайтона» полузащитника Алексиса Макаллистера, который был основным в сборной Аргентины на победном чемпионате мира. По информации от Tutto Mercato Web, «пенсионеры» всерьёз рассматривают трансфер хавбека. Если верить источнику, «чайки» уже отклонили первое предложение от лондонцев в размере 55 миллионов евро.

Ранее «Челси» пытался приобрести у «Брайтона» другого полузащитника – 21-летнего Мойсеса Кайседо, но «чайки» выставили на футболиста ценник свыше 110 миллионов евро. По крайней мере, такая стоимость действует на время зимнего трансферного окна.

24-летний Макаллистер в нынешнем сезоне отметился 5 голами в 17 матчах Английской премьер-лиги.