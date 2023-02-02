Поттер: «Я не был вовлечён в трансферы в последний день окна»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что не был вовлечён в переговоры по трансферам в последний день январского окна. Напомним, в дедлайн «пенсионерам» удалось подписать полузащитника Энцо Фернандеса из лиссабонской «Бенфики», который обошёлся клубу в 120 миллионов евро и стал самым дорогим игроком в истории Английской премьер-лиги.

«Я не был вовлечён в трансферы в последний день окна. Я являюсь главным тренером, поэтому моей обязанностью было готовить команду к матчу с «Фулхэмом». За трансферы отвечали другие люди», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Напомним, что Поттер возглавил «Челси» в сентябре, сменив на своём посту уволенного Томаса Тухеля.