Бакайоко отклонил предложение из Турции ради перехода в клуб Серии А

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко близок к переходу в «Кремонезе».

Француз выступает за «Милан» на правах аренды, но совершенно не востребован в команде Стефано Пиоли – ни одного появления на поле в нынешнем сезоне. Подписать 28-летнего хавбека пыталась турецкая «Адана Демирспор», однако Бакайоко отверг данное предложение. Согласно заявлениям инсайдера Фабрицио Романо, теперь футболист находится в шаге от перехода в итальянский «Кремонезе», занимающий последнее место в турнирной таблице Серии А после 20 туров.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Тьемуэ Бакайоко в 4 млн евро.